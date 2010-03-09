СБУ і спецслужби Росії викрили злочинну групу

СБУ і спецслужби Росії викрили міжнародну злочинну групу, яка поставляла із Запоріжжя до Москви медпрепарат "Терофун" для подальшого виготовлення з нього психотропної речовини "метамфетамін".

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Запорізькій області, встановлено, що "троє зловмисників, зокрема одна жінка, налагодили стабільний канал постачання із Запоріжжя до Москви медпрепарату "Терофун", до складу якого входить прекурсор – псеводоефедрін, із якого надалі в московській підпільній лабораторії виготовлялася психотропна речовина "метамфетамін".

За даними УСБУ в Запорізькій області, частину злочинної групи було затримано 7 березня в ході спільної спецоперації СБУ, прикордонників і митниці.

"У ході повторного митного огляду пасажирів поїзда "Сімферополь - Москва" в особистих речах громадянок Росії було виявлено приховані від митного контролю 37 тисяч таблеток (насипом у целофанових пакетах) медпрепарату "Терофун", - повідомили в УСБУ в Запорізькій області.

«Наступного дня, - повідомила УНІАН начальник прес-групи УСБУ в Запорізькій області Олена БЕЙ, - співробітники Федеральної служби з контролю за наркотиками РФ затримали ще 5 учасників міжнародного наркокартелю».

За словами О.БЕЙ, одночасно в Запоріжжі під час обшуку за місцем проживання організатора міжнародної злочинної групи було виявлено вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, коштовності й значну кількість медпрепаратів "Терофун", "Трайфед", "Ефедрин-Арсан" турецького виробництва, а також марихуану.

На даний момент зловмисників заарештовано. Слідчим управлінням УСБУ в Запорізькій області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних речовин, їх аналогів або прекурсорів, здійснена у складі організованої злочинної групи). Ведеться слідство.