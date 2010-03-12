У Києві затримали шкільного вчителя - педофіла

Працівники столичної міліції затримали вчителя інформатики однієї з шкіл Голосіївського району м. Києва, який обвинувачується в розбещенні неповнолітніх дівчат – учениць цього навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України у місті Києві, встановлено, що вчитель учиняв дії сексуального характеру з ученицею 1-го класу та ще двома дівчинами 14 та 15 років. Як зазначили у главку, з двома останніми він вчиняв такі дії, починаючи з тих років, коли вони навчалися у першому класі.

У міліції не виключають, що потерпілих може бути більше.

Також у чоловіка вилучено системний блок комп’ютера, в якому міститься порнопродукція за участю дітей та інформація з дитячих порносайтів.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 256 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.