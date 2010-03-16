Львів‘янина затримано під час крадіжки з ювелірного магазину
00:19, 16 березня 2010Суспільство
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На 100 тис. грн.
Працівники Галицького райвідділу міліції Львова затримали чоловіка, який намагався викрасти з ювелірного магазину прикрас на суму 100 тис. грн.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.
Затриманим виявився 33-річний раніше судимий львів’янин.
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