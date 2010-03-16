Львів‘янина затримано під час крадіжки з ювелірного магазину

Працівники Галицького райвідділу міліції Львова затримали чоловіка, який намагався викрасти з ювелірного магазину прикрас на суму 100 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області.

Затриманим виявився 33-річний раніше судимий львів’янин.