Збираючи золото, грабіжники зачепили технічну пастку

У Донецькій області міліція розшукує двох невідомих, яких підозрюють у пограбуванні ювелірного магазина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління служби охорони при ГУМВС України в Донецькій області, 13 березня о 10.42 на пульт централізованого спостереження Артемівського міжрайонного відділу держслужби охорони надійшов сигнал тривоги з магазина «Смарагд», що в Костянтиновці.

Оператор передав повідомлення групі затримання, яка за дві хвилини прибула до вказаного об`єкту. Наряд встановив, що двоє невідомих увірвалися у приміщення магазина і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, закрили продавця в санвузлі.

Сигнал «Тривога» надійшов на пульт після того, як зловмисники, збираючи золоті прикраси, активували технічну пастку. Дізнавшись про наближення наряду, вони втекли з місця події, кинувши один із пакетів із золотими виробами у магазині.