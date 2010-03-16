Україна планує 5 стартів ракет української розробки

Україна має намір в 2010 р. здійснити 5 стартів ракет-носіїв української розробки. Про це повідомив журналістам заступник генерального директора Національного космічного агентства Едуард Кузнєцов. За його словами, в 2009 р. країна зайняла 9,5-10% світового ринку стартових послуг. "Цього року плануємо зберегти ці темпи, щоб утриматися на 4-5 позиції, хоча це і буде складно", - сказав Е.Кузнєцов.

У 2010 р. очікуються пуски ракет "Дніпро" і "Зеніт" за проектами "Космотрас" і "Наземний старт". У квітні зі стартового комплексу "Ясний" (РФ) планується запустити ракету "Дніпро" з двома французькими супутниками. На думку Е.Кузнєцова, цього року не вдасться здійснити пуск ракети "Зеніт-3SL" за програмою "Морський старт". "У них було одне замовлення на цей рік, але його перенесли на 2011 р.", - сказав заступник генерального директора. Водночас він упевнений, що реалізація цього проекту продовжиться.

Кількість стартів ракет-носіїв космічного призначення в 2009 р. у світі зросла порівняно з 2008 р. на 9 - до 78. Україна ділить з Китаєм четверте місце за кількістю пусків ракет у 2009 р. Носії української розробки стартували шість разів. Усі пуски були успішними.

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