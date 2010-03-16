Standard & Poor’s підвищило рейтинги трьох міст і Криму

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s провело різні рейтингові дії відносно українських регіональних і місцевих органів влади (РМОВ) слідом за підвищенням суверенних рейтингів України. Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, S&P підвищило рейтинги Автономної Республіки Крим, Дніпропетровська, Івано-Франківська і Луганська до рівня «В-/uaBBB-». Прогноз - «Стабільний». А також підтвердило кредитний рейтинг Києва на рівні «ССС+» і переглянуло прогноз по рейтингу з «Негативного» на «Стабільний». Крім того, S&P підтвердило рейтинги Львова й Одеси на рівні «ССС+/uaBB»; прогноз по рейтингах залишається «Негативним».

У повідомленні зазначається, що ці рейтингові дії слідують за підвищенням суверенних рейтингів України в результаті утворення нової правлячої коаліції й Кабінету міністрів, що підвищує вірогідність ефективнішої координації економічної політики та відновлення співпраці з МВФ у плані надання стабілізаційного кредиту обсягом 16,4 млрд. дол. для того, щоб відновити кредитно-грошову та економічну стабільність, а також зміцнити довіру іноземних інвесторів відносно політичної та макроекономічної стабільності України.

«У свою чергу, ми вважаємо, що в середньостроковій перспективі вірогідне зростання доходів бюджету й покращення доступу до фінансових ринків і казначейських кредитів, зрештою, приведуть до зниження тиску на ліквідність цих українських РМОВ, - заявив кредитний аналітик Standard & Poor’s Борис КОПЄЙКІН. - Рейтинги всіх РМОВ відображають їх дуже високу залежність від рішень суверенного уряду відносно прибуткових і витратних повноважень, а також схильність до ризиків, пов`язаних із перерахуваннями з центрального бюджету, залежність показників ліквідності від надійності казначейської системи й казначейських кредитів для підтримки ліквідності».

Також у повідомленні наголошується, що в рейтингах усіх українських РМОВ враховуються очікування S&P щодо покращення їх доступу до власних коштів у казначействі й до короткострокових казначейських позик для підтримки ліквідності, включаючи фінансування найважливіших поточних витрат, а також процентних виплат після очікуваного покращення координації економічної політики на рівні центрального уряду.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило суверенний кредитний рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з «CCC+/С» до «B-/C», а суверенний кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті — з «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингах — «Позитивний».