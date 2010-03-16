За алкогольний скандал «Донбасаеро» вижене двох людей

Авіакомпанія «Донбасаеро» звільнить членів екіпажу, в крові яких було виявлено алкоголь. Про це йдеться в повідомленні компанії за результатами внутрішнього розслідування, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, у ході внутрішнього розслідування компанією встановлено, що двоє із семи членів екіпажу - бортмеханік і бортпровідник - вживали алкоголь (результати тест-контролю міського наркодиспансеру становили, відповідно, 0,66 і 0,47 проміле в крові) в період відпочинку після виконаного рейсу. «І хоча їхній виліт наступного дня не планувався, вживання алкогольних напоїв є грубим порушенням встановлених у авіакомпанії норм поведінки екіпажу у відрядженні в позабазовому аеропорту. В зв`язку з цим бортмеханік і бортпровідник відсторонені від польотів та будуть звільнені з компанії», - зазначили в компанії.

Крім того, адміністративні стягнення накладено також на командира повітряного судна, який несе відповідальність за поведінку екіпажу, на старшого бортпровідника, заступника генерального директора з льотної діяльності та інших посадових осіб авіакомпанії.

Як зазначають у компанії, за результатами службового розслідування розроблені та реалізуються заходи щодо посилення контролю з боку авіакомпанії за організацією та виконанням рейсів екіпажами повітряних суден «Донбасаеро».

За даними компанії, розслідуванням також підтверджено, що екіпаж, який виконав увечері 8 березня рейс до Сімферополя, на наступний день взагалі не був запланований до вильоту. За даними «Донбасаеро», члени цього екіпажу на необгрунтовану вимогу адміністрації аеропорту прибули на 11.00 для проходження передполітного медогляду, хоча він має проводитися виключно перед початком рейсу з метою обстеження екіпажу, що вилітає.

Водночас, розслідування компанії підтвердило, що головні причини затримки на 16 годин 37 хвилин рейсу № 397 Сімферополь-Київ 9 березня 2010 - метеоумови аеропорту «Сімферополь» і несвоєчасна доставка екіпажу для виконання польоту. Зокрема, встановлено, що служби авіакомпанії не забезпечили своєчасне прибуття в Сімферополь увечері 8 березня (рейсом № 382) змінного екіпажу літака Як-42, який наступного дня повинен був забезпечити виконання ранкового рейсу (о 07.15) Сімферополь-Київ. Доставка екіпажу в Сімферополь 9 березня першим рейсом із Києва (№ 398, планове прибуття об 11.35) також не відбулася через метеоумови кримського аеропорту - через сильний поривчастий боковий вітер, що обмежив зліт/посадку літака. В результаті, екіпаж прибув у пункт призначення лише ввечері 9 березня й опівночі затриманий рейс Сімферополь-Київ було здійснено.

Крім цього, причиною затримки стало те, що Центр забезпечення та контролю польотів авіакомпанії не надав аеропорту «Сімферополь» інформацію про затримку рейсу № 397, у зв`язку з чим диспетчерська служба аеропорту приступила до реєстрації пасажирів за розкладом замість їх оповіщення про реальний час перенесення вильоту.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня народний депутат Леонід Грач (фракція КПУ) заявив, що літак компанії «Донбасаеро», який повинен був 9 березня відправитися із Сімферополя до Києва, не зміг вилетіти, оскільки всі члени екіпажу були у нетверезому стані. Серед пасажирів виявилися депутати Леонід ГРАЧ і Борис ДЕЙЧ, а також заступник генпрокурора України Тетяна КОРНЯКОВА.

Тим часом комісія Державної авіаційної адміністрації підтвердила наявність алкоголю в крові бортінженера й бортпровідника. За даними адміністрації, 9 березня 2010 року об 11.05 в аеропорту «Сімферополь» перед початком рейсу UDN-398 Сімферополь-Київ (Бориспіль), який виконувався авіакомпанією «Дніпроавіа» на повітряному судні Як-42 авіакомпанії «Донбасаеро» в рамках альянсу між авіаперевізниками «АероСвіт», «Донбасаеро» та «Дніпроавіа», було проведено тест-контроль екіпажу на вживання алкогольних напоїв. Обстеження підтвердило наявність алкоголю: у бортінженера - 0,75 проміле, у бортпровідника - 0,57 проміле (норма до 0,2 проміле).