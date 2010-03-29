АМК вимагає від Київстару не підвищувати тарифи на мобільний зв'язок
Причини виклав Мельниченко
Антимонопольний комітет України висунув вимоги до ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем» не підвищувати тарифи на послуги мобільного зв`язку.
Як зазначається у повідомленні АМК, переданому УНІАН, із цього приводу комітет офіційно звернувся до компанії.
«Виконуючи вказівки Президента України із забезпечення стабілізації цін і тарифів на соціально важливих ринках, Антимонопольний комітет запропонував «Київстару» відмовитися від підвищення тарифів на послуги…», – сказав виконуючий обов`язки голови комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.
За його словами, у період, коли країна починає виходити з економічно-фінансової кризи, неприпустимо перекладати власні бізнес-труднощі на споживачів. Тим більше, що йдеться про підприємство із значною ринковою владою. В іншому разі комітет розглядатиме дії оператора з підвищення тарифів як такі, які містять ознаки порушення законодавства про конкуренцію і передбачають застосування жорстких фінансових методів впливу.