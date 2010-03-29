АМК вимагає від Київстару не підвищувати тарифи на мобільний зв'язок

Антимонопольний комітет України висунув вимоги до ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем» не підвищувати тарифи на послуги мобільного зв`язку.

Як зазначається у повідомленні АМК, переданому УНІАН, із цього приводу комітет офіційно звернувся до компанії.

«Виконуючи вказівки Президента України із забезпечення стабілізації цін і тарифів на соціально важливих ринках, Антимонопольний комітет запропонував «Київстару» відмовитися від підвищення тарифів на послуги…», – сказав виконуючий обов`язки голови комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, у період, коли країна починає виходити з економічно-фінансової кризи, неприпустимо перекладати власні бізнес-труднощі на споживачів. Тим більше, що йдеться про підприємство із значною ринковою владою. В іншому разі комітет розглядатиме дії оператора з підвищення тарифів як такі, які містять ознаки порушення законодавства про конкуренцію і передбачають застосування жорстких фінансових методів впливу.