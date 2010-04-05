У хресній ході з Віфлеємською іконою взяли участь близько 10 тис. киян

У хресній ході із Благодатним вогнем та Віфлеємською іконою Божої Матері, що відбулася з нагоди Великодня у столиці, взяли участь близько 10 тис. чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, хресна хода розпочалася біля Успенського Собору Києво-Печерської Лаври і прослідувала до місця будівництва Свято-Воскресенського кафедрального собору (Залізничне шосе, 3, станція метро «Либідська»). У заході взяли участь високопосадовці, духовенство всіх столичних храмів і монастирів, вікарні архієреї Київської митрополії і віруючі.

«Ми повинні дякувати Пречистій, що Вона приїхала до нас, щоби явити нам ще більшу урочистість Воскресіння. З цією радістю я вас вітаю і бажаю, щоб за молитвами Пречистої Божої Матері і всіх святих, Воскреслий з мертвих Христос, пощадив нас, простив усі гріхи і дав благу надію, що досягнемо тих чеснот, що звуться віра, надія, любов, бо так заповідав нам Господь», - сказав у вітальному слові до присутніх Митрополит ВОЛОДИМИР.

Віфлеємська ікона Божої Матері перебуває у Києві до 11 квітня у дерев’яному храмі на честь Усіх святих на місці будівництва кафедрального собору УПЦ. Поклонитися святині мають змогу всі бажаючі.

Як повідомляв УНІАН, християнську Святиню привезла з Єрусалима офіційна делегація Української православної церкви.