Будівництво другого виходу з «Вокзальної» блокував інвестор?

Начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ прогнозує, що три нові станції у напрямі Теремків - "Деміївська", "Голосіївська" і "Васильківська", - введуть в експлуатацію на початку 2011 року.

Про це П.МІРОШНИКОВ сказав в інтерв`ю “Газете по-киевски”.

Відповідаючи на питання, чи добудується цього року метро на Теремки, він сказав, що все залежить від фінансування, яке виділяється з міського і центрального бюджетів. «До кінця цього року навряд чи вийде здати ці три станції, хоча вони й готові на 95%. Щоб закінчити будівництво потрібно 800 млн. грн. Таких грошей, звичайно, ми не одержимо. Але головні роботи однозначно проведемо цього року, так що здати їх у першій половині 2011 року цілком реально», - продовжив П.МІРОШНИКОВ.

Щодо недобудованої станції метро «Львівська брама», керівник метрополітену відзначив дві проблеми – фінансування і розвиток самої Львівської площі.

“Був конкурс, проведений містом, там передбачалося якесь будівництво. Нам належало інтегруватися в це оточення. Станція «Львівська брама» повністю готова, тільки немає оздоблення і похилих виходів з метро, ми просто не знаємо, куди їх виводити. Терміни будівництва там 3 роки”, - розповів П.МІРОШНИКОВ.

Відносно будівництва другого виходу зі станції «Вокзальна» він повідомив, що є проект, і навіть оголошувався тендер з визначення виконавця робіт. «Але потім там з`явився інвестор, у якого були свої плани на саму площу або на місцевість поряд. Тому було зупинене будівництво нашої частини», - повідомив керівник метрополітену. При цьому висловив сподівання, що в рамках Євро-2012 там можуть бути “якісь переміщення”.