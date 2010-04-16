У Києві в січні-березні злочинність зросла на третину

У Києві в січні-березні 2010 року кількість зареєстрованих злочинів збільшилася на 33% - до 9,058 тисяч - порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили у ГУ МВС України в місті Києві.

У січні-березні цього року органи внутрішніх справ розкрили 3,939 тис. злочинів загальнокримінальної спрямованості, у тому числі 23 умисних убивства, 29 тяжких тілесних ушкоджень, 62 розбійні напади, 299 пограбувань, 1436 крадіжок, з них 397 - державної або колективної власності, 1,039 тис. – приватної власності, 410 - з квартир, 46 – хуліганств та 35 незаконних заволодінь транспортними засобами.

Розшукано 332 особи, які переховувались від слідства і суду, та 60 безвісно зниклих громадян, установлено особи 89 невпізнаних трупів.

Внаслідок підвищення ефективності розшукової роботи залишок нерозшуканих злочинців порівняно з 2009 роком зменшився з 1,723 тисяч до 1,646 тисяч осіб, безвісно зниклих громадян – з 482 до 467 та невпізнаних трупів – з 2,364 тис. до 2,229 тис.

Сума матеріальних збитків, завданих державі та потерпілим громадянам злочинами загальнокримінальної спрямованості, становить 17,1 млн. грн., з яких забезпечено відшкодування на загальну суму 8,9 млн. грн. або 52,4%.