До Чернігова на пошуки вбивці виїхали найкращі оперативники з МВС

До Чернігова для розкриття трьох вбивств, скоєних з особливою жорстокістю вчора на вулицях міста, виїхала посилена слідчо-оперативна група МВС України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС.

20 квітня ввечері на вулицях Чернігова впродовж кількох годин з надзвичайною жорстокістю були вбиті троє людей. У всіх загиблих повністю розтрощено голови невідомим рубаючим предметом, ймовірно лопатою.

Швидше за все, ці люди стали жертвами психічно хворої людини. На жаль, йдеться у повідомленні, такі злочини є найбільш складними, їх дуже важко попередити та розкривати. Зазвичай, вони не мають чітко вираженого умислу, є спонтанними, не піддаються жодному логічному поясненню.

З МВС України до Чернігова виїхали найкращі оперативники карного розшуку, група слідчих на чолі з першим заступником начальника Головного слідчого управління, криміналісти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Буде повторно проведено огляди місця події, інші оперативно-слідчі дії.

Зі слів очевидців вдалося описати зовнішність підозрюваного у скоєнні цих страшних вбивств. Прикмети нападника: вік 25-30 років, зріст 175-180 сантиметрів, дуже худорлявої статури, має коротко стрижене волосся. Був одягнений у чорну куртку, ймовірно, з капюшоном. У руках мав лопату з коротким держаком. Його бачили повністю заюшеним кров`ю своїх жертв.

Міліція звертається до всіх, хто помітить чоловіка, схожого на підозрюваного у скоєнні вбивств, негайно телефонувати за номером «102». У жодному разі не намагатися затримати його самостійно або вступати з ним в будь-який контакт.

Як нагадали у міліції, поведінка людей з хворою психікою важко передбачувана, вони поводяться неадекватно, різко змінюють настрій. Загострення таких хвороб є сезонним – навесні і восени. Міліція звертається до всіх громадян бути особливо обережними та пильними, утриматися від пересувань безлюдними місцями поодинці, не відпускати дітей гуляти на вулиці без нагляду дорослих