"Швидка Януковича", яка потрапила в ДТП, була далеко від кортежу

Столична міліція порушила кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю спецавтомобіля «швидкої допомоги», під час якої одна особа загинула і троє отримали тілесні ушкодження.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні близько 11-ї години на Харківській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої одна людина загинула та троє осіб травмовано.

Як повідомив заступник начальника Департаменту Державтоінспекції МВС України Володимир РЄЗНІКОВ, на час руху кортежу з охоронюваною особою до аеропорту «Бориспіль» працівники ДАІ вжили відповідних заходів щодо забезпечення його безперешкодного пересування. Зокрема, на час проїзду було перекрито рух автомобілів по проспекту Бажана. Після того як проїхав останній спецавтомобіль супроводу кортежу з відповідними проблисковими маячками, регулювальник відновив рух інших транспортних засобів.

Пропустивши кілька десятків автомобілів, регулювальник знову подав сигнал, аби дати змогу проїхати транспортним засобам вже з іншого напрямку руху. Однак водій автомобіля ВАЗ-2110 проігнорував цю вимогу працівника ДАІ та продовжив рух на заборонний сигнал регулювальника, через що, за попередніми даними, сталося зіткнення з спецавтомобілем «швидкої допомоги».

Наразі за фактом цієї ДТП слідчим управління Головного управління МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ч.2 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України, проводиться розслідування всіх обставин трагедії.

Зважаючи на резонансність цієї ДТП заступник начальника Департаменту Державтоінспекції МВС України наголосив, що автомобіль «швидкої допомоги», який став учасником ДТП, не входив до кортежу, задля проїзду якого перекривався рух автомобілів.

«Кортеж, який безпосередньо рухався з охоронюваною особою, складається з автомобілів спеціального призначення, які мають відповідне пофарбування та встановлені спеціальні сигнальні пристрої. Кортеж закінчується проїздом спецавтомобіля Департаменту Державтоінспекції, на якому встановлено спеціальні сигнальні пристрої зеленого кольору, - сказав В.РЄЗНІКОВ в інтерв‘ю журналістам. - Автомобіль «швидкої допомоги» рухався приблизно на відстані 1000 метрів від останньої машини кортежу. Всі обставини скоєння цієї дорожньо-транспортної пригоди, зокрема, й те, якій організації належить це авто, буде з‘ясовано в рамках розслідування порушеної сьогодні кримінальної справи».

За даними ЗМІ, Згідно з базою даних ДАІ, автомобіль "Фольксваген Транспортер" АА 0549 АА (фото) записаний за "Клінічною поліклінікою Державного управління справами". Саме цей автомобіль постійно супроводжує Януковича в складі колони, для якої перекривається рух. Також на місці ДТП залишився керівник виїзної охорони Януковича, а також озброєний співробітник спецпідрозділу СБУ "Альфа", який супроводжував Януковича.