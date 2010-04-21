Автомобіль Януковича потрапив у ДТП
11:55, 21 квітня 2010Політика
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Можливі людські жертви
Автомобіль швидкої допомоги кортежу президента Віктора Януковича потрапив у ДТП.
Як повідомляють джерела Української правди, подія сталася на виїзді з проспекту Миколи Бажана на Бориспільське шосе.
Кортеж прямував в аеропорт "Бориспіль", звідки президент їхав на зустріч з президентом Росії Дмитром Медведєвим.
За інформацією джерел, швидка зіткнулася з автомобілем джип. Можливі людські жертви.
Переїзд Януковича супроводжується перекриттям вулиць. А кортеж їздить на високій швидкості.
Як відомо, рік тому кортеж прем`єра Тимошенко спровокував ДТП в районі Паркової алеї.
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