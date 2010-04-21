Янукович усунув командира полку ДПС, що забезпечував кортеж

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив провести належне розслідування ДТП за участю автомобіля Державного управління справами (ДУС), унаслідок якого загинула людина, і надати допомогу потерпілим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

За її словами, глава держави доручив Генеральному прокурору України взяти під особистий контроль хід розслідування цього ДТП.

«Президент висловлює жаль з приводу трагедії, яка сталася внаслідок зіткнення автомобіля швидкої допомоги, що належить ДУС, і машини таксі, внаслідок чого загинула людина», - сказала Г.ГЕРМАН, додавши, що В.ЯНУКОВИЧ розпорядився надати потерпілим внаслідок ДТП необхідну допомогу.

Заступник глави АП також повідомила, що до завершення розслідування інциденту від виконання службових обов’язків відсторонений командир полку Дорожньо-патрульної служби, який сьогодні вранці забезпечували пересування президентського кортежу, полковник міліції Валерій КОМИШНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, близько 11.00 на Харківській площі в Києві внаслідок зіткнення автомобіля “швидкої допомоги” з таксі ВАЗ-2110 одна людина загинула і двоє отримали тілесні ушкодження.

Загиблий і потерпілі перебували у таксі.

У ДАІ не підтвердили інформацію ряду ЗМІ про те, що автомобіль “швидкої допомоги” їхав у кортежі Президента України В.ЯНУКОВИЧА, який сьогодні відбув з робочою поїздкою з аеропорту “Бориспіль” до Харкова.

Водночас журналіст "Української правди" з місця події повідомляв, що автомобіль "швидкої допомоги" з кортежу Президента України В.ЯНУКОВИЧА, який потрапив сьогодні в ДТП, перебуває у віданні клініки Державного управління справами.