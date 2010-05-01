Керівнику "Львівської жінки" завдали більше десяти ударів ножем

Більше десяти ударів ножем у живіт та спину отримав засновник і директор львівського підприємства «Радіоорганізація «Львівська жінка» Ігор Желізко. Напад стався у ніч із 16 на 17 квітня в місті Нововолинську Волинської області, повідомляє Радіо "Свобода".

«Ми довго затрималися в офісі, – розповідає дружина Ігоря Ірина Кримська-Лузанчук, директор Нововолинської філії РО «Львівська жінка». – Після вечері всією родиною дивились телевізор. А тоді Ігор вирішив зробити на автівці коло по місту: таким чином він і наші працівники наглядали за мережею, де систематично пошкоджували кабель та підсилювачі. Коли повертався додому, у під’їзді на нього напав чоловік, який, швидше за все, чатував на сходовому майданчику другого поверху. Нападник бив ножем у спину та живіт».

Наразі життю Ігоря Желізки нічого не загрожує, життєво важливі органи не ушкоджені. Після прибуття в лікарню, Ігоря Желізка успішно прооперували і нині вже виписали на амбулаторне лікування.

Начальник відділу зв’язків з громадськістю УМВС у Волинській області Микола Корнійко повідомив, що за фактом побиття порушено кримінальну справу за ст. 121 ч. 1 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі правоохоронці встановили коло осіб, котрі можуть бути причетні до скоєння злочину. Однією з версій нападу, яку розглядають слідчі, є професійна діяльність потерпілого. Але ця версія не є головною, так як, за словами Миколи Корнійка, Ігор Желізко не є професійним журналістом. Однак слідство триває і відпрацьовуються всі можливі версії. Більше інформації стосовно розслідування можна буде дізнатися за два тижні.