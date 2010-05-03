У Кривому Розі застрелили грабіжника ювелірного магазину

10:45, 03 травня 2010
Суспільство
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Ним виявився громадянин Білорусі

Вчора у Кривому Розі Дніпропетровської області застрелено 49-річного грабіжника ювелірного магазину.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

Зокрема, за даними правоохоронців, у ювелірному магазині «Золоте руно» близько 10-ї год. ранку спрацювала сигналізація. За 4 хвилини наряд Державної служби охорони прибув на місце події та виявив у магазині розбиті вітрини та зв’язаного скотчем продавця. При спробі двох невідомих чоловіків вийти з магазину працівники міліції почали проводити їх затримання. Один із зловмисників намагався вихопити у працівника міліції табельну зброю. Після попереджувального пострілу вгору міліціонер застосував зброю на враження і нападник був поранений у груди. Іншому зловмиснику вдалося втекти. Поранений зловмисник помер у лікарні.

Застосування зброї працівниками міліції визнано правомірним, повідомили у ЦГЗ.

Встановлено, що грабіжники розбили стелажі та заволоділи ювелірними виробами. Під час нападу продавець встигла натиснути «тривожну кнопку» сигналізації. Пакет із зібраними золотими виробами зловмисникам винести з магазину не вдалося. Він був виявлений працівниками міліції.

В кишені пораненого нападника виявлені ключі від мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» з білоруськими номерами. Авто знайшли неподалік від магазину. У ньому виявлено два мобільних телефони, паспорт загиблого зловмисника – громадянина Білорусі, техпаспорт, виписаний на другого нападника, – однофамільця або родича загиблого.

Наразі міліція вживає заходів щодо затримання другого нападника на ювелірний магазин. Також встановлюється законність перебування транспортного засобу та вищевказаних громадян Республіки Білорусь на території України.

 

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