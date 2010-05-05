"Київенерго" припинила постачання електрики "Київпастрансу"

Компанія “Київенерго” після численних попереджень припинила постачання електрики комунальному підприємству “Київпастранс”.

Про це повідомляється на сайті АЕК “Київенерго”.

Прес-служба компанії зазначає, що приводом для припинення електропостачання стало проведення робіт зі зниження заборгованості “Київпастрансу” через численне незаконне підключення до їх мереж сторонніх об’єктів та організацій.

У “Київенерго” наголошують, що інформація про нібито неочікуване відключення електрики, яка була оприлюднена в окремих ЗМІ, є неправдивою.

Про заплановане відключення КП “Київпастранс” було повідомлено Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, Службу безпеки України, Державну інспекцію з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у м.Києві.

Прес-служба компанії також оприлюднила текст повідомлення від 15 квітня ц.р. за підписом першого заступника директора СВП “Енергозбут Київенерго” про припинення електропостачання на ім’я генерального директора КП “Київпастранс” Миколи ЛАМБУЦЬКОГО. У документі зазначається, що станом на 1 квітня 2010 р. заборгованість КП “Київпастранс” за спожиту від джерел АК “Київенерго” електричну енергію становить близько 19 млн. 315 тис. грн. “за активну електроенергію” і майже 3 млн. 430 тис. грн. “за реактивну електроенергію”.

“Повідомляємо, що у разі несплати заборгованості електропостачання об’єктів КП “Київпастранс” буде припинено 19, 20, 21, 22, 23, 36, 27, 28, 29, 30 квітня 2010 року з 10.00 до 18.00”, - говориться в листі “Київенерго”.

Компанія також наголошує, що цей лист “є офіційним попередженням про припинення електропостачання вашого підприємства (“Київпастрансу”)”.

Як повідомлялось у ЗМІ, КП "Київпастранс" у четвер призупиняло рух трамваїв на маршрутах №№ 22, 23, 29, 33, а також зупинило рух тролейбусів за маршрутом № 1 через відключення електроенергії компанією "Київенерго".

За інформацією прес-служби підприємства, 29 квітня "Київенерго" без попереднього повідомлення відключило від електроенергії три підстанції служби енергетичного забезпечення "Київпастранс", що забезпечують рух транспорту вищевказаними маршрутами. Через це о 14.32 припинили рух трамваї маршрутів № 22 "Бульвар Перова - ЗБК", № 23 "ДВРЗ - вул. Навої", № 29 "Хутір Червоний - станція метро Лісова" і № 33 "Вул. Сабурова - ДВРЗ". О 15.28 припинили рух тролейбуси маршруту № 1 "Станція метро Либідська - вул. Маршальська".

Того ж дня було відновлено рух трамваїв, однак тролейбуси маршруту № 1 не відновили рух.