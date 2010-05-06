Тігіпко очолить комісію із співпраці з Туреччиною

00:02, 06 травня 2010
Суспільство
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У близьких сусідів багато спільних інтересів

Змішану міжурядову комісію з економічного співробітництва України і Туреччини з української сторони очолить віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Туреччини Ахметом ДАВУТОГЛУ.

М.АЗАРОВ зазначив, що обидві країни мають великі перспективи співробітництва в інвестиційній діяльності, транзитній сфері, космічній, енергетичній галузях, в атомній енергетиці, будівництві тощо. «У наших країн, які є близькими сусідами, багато спільних інтересів», - підкреслив він.

«Україна і Туреччина – перспективні партнери в енергетичній сфері. Ми готові активізувати наш діалог у цьому напрямі», - заявив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр зазначив, що Українська держава готова поділитися своїм досвідом у будівництві та експлуатації атомних електростанцій: «Наше атомне машинобудування досить потужне. Україна експлуатує 15 реакторів, а у 2004 році самостійно побудувала і запустила два атомних енергоблоки».

При цьому М.АЗАРОВ повідомив, що Україна з метою розвитку своїх потужностей веде переговори з Російською Федерацією про створення спільного підприємства в галузі атомного машинобудування.

За словами М.АЗАРОВА, Україна і Туреччина можуть ефективно співпрацювати і в аерокосмічній галузі. «Україна володіє солідною авіабудівною базою і космічним виробництвом», - зазначив він.

Прем`єр-міністр підкреслив, що Змішану міжурядову комісію з економічного співробітництва України і Туреччини з української сторони очолить С.ТІГІПКО. За його словами, призначення співголови на такому рівні надасть нового імпульсу роботі комісії, наступне засідання якої заплановане на 25 травня у Стамбулі.

Сторони домовилися максимально ефективно підготуватися до засідання комісії, щоб результатом її роботи стало підписання ряду угод щодо розвитку співробітництва в різних галузях.

У свою чергу, А.ДАВУТОГЛУ заявив, що Турецька Республіка розглядає співпрацю з Україною комплексно: «Ми готові до будь-якого співробітництва з Україною – тут немає ніяких лімітів. Ми хочемо розвивати відносини в економіці, політиці і культурі, бо неможливо мати прекрасні політичні відносини, не маючи достойних економічних і культурних».

За його словами, співробітництво між Україною і Туреччиною базується на дуже міцній основі: «Ми не бачимо ніяких перешкод на шляху розвитку співпраці між нашими країнами. Ми докладемо всіх зусиль, щоб наші відносини вибудовувались на довгостроковий період».

 

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