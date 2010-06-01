Перший канал покаже як Янукович керує економічними реформами

Прямий ефір з засідання Комітету

У середу, 2 червня, о 14.30 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у ІІ засіданні Комітету з економічних реформ (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11). Про це повідомляє прес-служба Президента. Акредитацію представників ЗМІ проводить Головне управління з питань комунікацій до13.00 2 червня за телефонами: 0(44) 255-78-44, 255-74-02 та 255-63-18. Захід у прямому ефірі транслюватиме НТКУ.

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