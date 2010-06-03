У Дніпропетровську міліція розігнала пікет під вікнами свого начальства

Сьогодні в Дніпропетровську працівники міліції застосували силу для розгону акцій протесту проти свавілля правоохоронних органів, частина протестуючих затримана.

Про це УНІАН повідомив голова Громадського Комітету національної безпеки України (КНБУ) Олексій ТОЛКАЧОВ.

За його словами, сьогодні Громадська рада національної безпеки і Міжрегіональний робітничий рух пікетували УМВС Дніпропетровської області, вимагаючи відставки його голови Віктора БАБЕНКА.

«За моєю інформацією, міліція спробувала силою розігнати учасників акції. Один з координаторів акції протесту – Олександр ЩЕРБАНЬ, як і ще кілька учасників акції, був затриманий. Такі дії правоохоронних органів є грубим порушенням прав громадян на свободу волевиявлень», - переконаний О.ТОЛКАЧОВ.

На його думку, вимоги протестуючих щодо відставки В.БАБЕНКА є цілком адекватними, враховуючи незаконне затримання колишнього головного бухгалтера Південного ГЗК Ніни КОЗЛОВСЬКОЇ та її охоронців. «Громадський тиск сьогодні цілком доцільний, адже Н.КОЗЛОВСЬКА утримується міліцією під приводом захисту її як свідка, і можна тільки припустити, який на неї здійснюється тиск з метою отримання певних свідчень», - зазначив правозахисник.

Як повідомлялося в ЗМІ, 30 квітня під час силового захоплення головного бухгалтера Південного ГЗК Н.КОЗЛОВСЬКУ змусили написати заяву про звільнення. Мабуть, відчуваючи загрозу своєму життю і здоров`ю, відразу після звільнення вона уклала договір про охорону себе і своєї сім`ї з приватною охоронною фірмою.

Проте 8 травня головбух разом з чоловіком і дочкою, двома охоронцями і водієм була затримана працівниками міліції в одному з криворізьких кафе.

Після затримання Н.КОЗЛОВСЬКА була доставлена в УВС м. Кривий Ріг. Після нічного перебування і з`явилася заява про те, що її викрали... «затримані разом з нею охоронці і водій».

12 травня, під час очних ставок, Н.КОЗЛОВСЬКА відмовилася від своєї заяви про її викрадання охоронцями, заявивши, що з 1 травня вони охороняли її на законних підставах.

1 червня Центрально-міський районний суд Кривого Рогу не дав санкції на повторний арешт чотирьох працівників приватної охоронної фірми, звинувачуваних у викраданні колишнього головного бухгалтера Південного ГЗК.

Таким чином, суд відкинув безпідставні доводи слідства щодо необхідності утримання звинувачуваних під вартою. «Центрально-міський районний суд Кривого Рогу, як раніше й Апеляційний суд Дніпропетровської області, прийняв рішення звільнити моїх підзахисних на підписку про невиїзд», - сказав адвокат звинувачуваних Ігор ГОЛОВКО.

На його думку, своїм рішенням Криворізький суд підтвердив незаконність повторного затримання його підзахисних.