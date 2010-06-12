Маски-шоу під Одесою: рейдери захопили звалище

Невстановлені особи в масках, під виглядом працівників міліції, здійснили збройне рейдерське захоплення полігону твердих побутових відходів номер один «Дальницькі кар`єри», розташоване поблизу Одеси і захопили контрольно-пропускний пункт полігону.

Як повідомила у вечірній програмі одеська ТРК «Круг», під погрозами розправи особи в масках вигнали з контрольно-пропускного пункту полігону охорону і працівників комунального підприємства «Одеськомунтранс». Кореспонденти «ТРК «Круг» побачили на полігоні людей у формі з символікою підрозділу «Титан», озброєних автоматами. Пояснити своє перебування тут вони не могли, від спілкування з журналістами відмовилися.

«Справа в тому, що, згідно із законом, міський підрозділ «Титан» не має права діяти за територією міста, не кажучи вже про носіння зброї», - констатував віце-мер Одеси Микола СЕРДЮК, який уточнив, що під час захоплення полігону були присутні директор ТОВ «Союз», що є власністю лідера партії «Родина» Ігоря МАРКОВА, а також начальник групи охоронців цього підприємства. Захопивши КПП люди з автоматами, погрожуючи розправою, вигнали звідти охорону й працівників Одеського комунального підприємства «Одеськомунтранс».

Випровадивши робітників-бульдозеристів комунального підприємства, відзначив віце-мер, люди І.МАРКОВА завели на територію міського підприємства свою техніку. Документів, що підтверджують законні права на здійснення вищезгаданих дій, пред`явлено не було. Внаслідок захоплення полігону озброєними особами законне керівництво КП «Одеськомунтранс» позбавлене доступу до свого підприємства.

«Втручання невстановлених осіб суперечить законодавству, порушує права власності територіальної громади міста Одеси, а також блокує роботу компаній, що здійснюють вивезення побутових відходів з території Одеси», - заявив М.СЕРДЮК.

«Чим може загрожувати Одесі в більш ніж 30-градусну спеку перекриття дороги автомобілям, які вивозять сміття на міське звалище, неважко передбачати – це ж екологічна катастрофа для міста-мільйонника, - наголосив він. - Люди МАРКОВА стверджують, що нібито керуються рішенням Господарського суду. Проте лише здалека показали керівництву КП «Одеськомунтранс» сумнівного вигляду ксерокопію. Крім того, рейдери з`явилися без супроводу судового виконавця, що суперечить закону».

«Якщо дійсно є судове рішення, виконувати його повинна була Державна виконавча служба Одеської області, якій належить виконати те чи інше рішення. Але не за допомогою груп людей у масках і офіцерів спецпідрозділу «Титан». Для мене як колишнього військового і губернатора, а сьогодні заступника мера не зрозумілі такі дії людей в погонах, що паралізували роботу такого підприємства. Адже на користь міста міське звалище має працювати цілодобово», - підсумував віце-мер Одеси.

До врегулювання конфлікту підключилися й співробітники Служби безпеки України, повідомили УНІАН в Одеській міськраді.

Нагадаємо, полігон «Дальницькі кар`єри» перебуває в комунальній власності Одеської міської ради - належить всій громаді міста і перебуває, відповідно до рішення міськвиконкому №458 від 21 червня 2001 року, на балансі комунального підприємства.