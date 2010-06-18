Королевська: Росія пішла вперед, а Україна здає позиції

Україна найближчим часом ризикує «поставити хрест» на своєму інвестиційному потенціалі, якщо не відреагує на сигнал сусідів: інвестори перейдуть до Росії як до країни з більш привабливим бізнес-кліматом.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє прес-служба комітету.

«Сьогодні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив про плани побудувати країну-мрію. Зокрема, він оголосив курс на зміну бюджетної політики, звільнення від податку на прибуток інноваційної діяльності, дерегуляцію ринку і зниження адміністративного тиску на бізнес, залучення приватного капіталу для модернізації економіки. І все це – на тлі України, що здає свої позиції: ми загальмували, а Росія пішла семимильними кроками», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, зовсім нещодавно наша країна демонструвала більш високу динаміку дерегуляції ринку. «Проте останніми місяцями ми практично зупинилися. Більш того, зусиллями чиновників, почали здавати вже завойовані позиції», - сказала голова комітету.

За її словами, в кулуарах форуму обговорювалися перспективи залучення інвестицій в Україну. Багато інвесторів висловили зацікавленість у вкладенні коштів в різні проекти. «Проте без серйозної дерегуляційної реформи, без чітких державних гарантій і надання преференцій для інвестицій у певних сферах не варто чекати не тільки буму інвестицій, але й збереження їх на існуючому рівні: інвестори підуть до Росії», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.