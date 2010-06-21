Україна влізає в газову війну Москви з Мінськом

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» технологічно готова збільшити транзит російського газу до Європи у зв’язку з введенням режиму обмеження поставок газу через Білорусь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що Об`єднане диспетчерське управління ДК «Укртрансгаз» 17 червня одержало запит для розробки альтернативних варіантів поставок газу від ТОВ «Газпром експорт».

За інформацією прес-служби ДК «Укртрансгаз», станом на 09:00 21 червня п.р., українська газотранспортна система готова прийняти додатковий об`єм російського газу, але поки через газовимірювальні станції ГВС Кобрин (магістральний газопровід Івацевичі-Долина, друга нитка) і ГВС Мозир (магістральний газопровід Торжок-Долина) додатковий об`єм природного газу не подається.

Об`єднане диспетчерське управління ДК «Укртрансгаз» кожні дві години проводить оперативні наради з відстежування режимів поставок.

Також компанія відзначає, що про зміни режимів роботи української газотранспортної системи повідомлятиметься в оперативному режимі.

Нагадаємо, сьогодні ВАТ «Газпром» розпочало обмежувати поставки газу до Білорусі з 15% добової норми.

«Закінчився відведений термін - п`ять днів, який було дано білоруській стороні для врегулювання заборгованості за поставки російського газ - заборгованість не погашена. І з 10-ї години ранку московського часу 21 червня 2010 року вводиться режим обмеження поставок російського газу в Республіку Білорусь на 15% від об`ємів планової добової поставки газу з поступовим виходом на рівень обмеження до 85% пропорційно заборгованості», - сказав глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сьогодні на засіданні оперативного штабу.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" розпочати обмеження поставок газу Білорусі.

Російська компанія домагається від Білорусі виплати боргу у розмірі 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила минулого тижня, що "Газпром" заборгував їй приблизно таку саму суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.