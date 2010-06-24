Автобус Ялта-Ростов зіткнувся з двома авто: одна людина загинула
У салоні було 44 пасажири
Одна людина загинула, ще одна дістала травми внаслідок зіткнення в Криму пасажирського автобуса, який рухався за маршрутом Ялта-Ростов, з двома легковими автомобілями.
Аварія сталася вчора на 651-му кілометрі траси Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління ДАІ.
За попередніми даними, 55-річний водій автобуса не правильно обрав безпечну швидкість руху і здійснив зіткнення з автомобілем "Субару Форестер", що зупинився попереду в попутному напрямі біля крайньої лівої смуги для виконання лівого повороту. Після цього автобус виїхав на стрічну смугу і врізався в стрічний автомобіль "Хонда Пілот".
47-річний водій "Хонди" загинув на місці аварії. 46-річний пасажир цієї машини одержав тілесні ушкодження.
У салоні автобуса на момент ДТП перебувало 44 людини, ніхто з них не постраждав.