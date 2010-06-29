У Ялті розшукують жінку, яка задушила новонароджену дитину

Повідомляє прес-служба міліції

Міліція Ялти розшукує жінку, яка вбила свою новонароджену дитину - хлопчика. Як повідомили УНІАН у прес-службі ялтинської міліції, немовля з пуповиною і плацентою знайдено в районі верхньої станції канатної дороги на плато Ай-Петрі. «Смерть настала внаслідок механічної асфіксії», - уточнюють співробітники МВС. Порушено кримінальну справу.

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