У Криму поменшало мільйонерів

Доходи більш як 1 млн. грн. за 2009 рік задекларували 35 жителів Автономної Республіки Крим, порівняно з попереднім роком кількість мільйонерів в автономії зменшилася на 16 осіб.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в АРК.

Згідно з повідомленням, найбільша кількість мільйонерів у м. Сімферополі - 17 (за 2008 р. - 34), Ялті - 11 (за 2008 р. - 11), Євпаторії - 3 (за 2008 р. мільйонні доходи жоден громадянин не задекларував).

З початку 2010 року до податкових органів Криму подали декларації 10 628 громадян, які задекларували дохід у сумі 383,8 млн. грн.

Серед декларацій про доходи, одержані за 2009 рік, 6 935 надали ті громадяни, які зобов`язані задекларувати свої доходи згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб", з них 2226 громадян подали декларації за фактом отримання доходів у вигляді спадщини, 2194 - за фактом продажу рухомого майна і 234 - за фактом продажу нерухомого майна.

Крім того, 210 декларацій подали кримчан, які одержали іноземні доходи, 212 іноземних громадян задекларували свої доходи, одержані на території України.

З початку поточного року 3258 громадян подали декларації на податковий кредит, з них 95% - за навчання у вищих або професійно-технічних навчальних закладах. У результаті розгляду декларацій, поданих на податковий кредит, відшкодовано 1,32 млн. грн.