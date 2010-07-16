Ріелтори чекають буму: росіяни кинуться скуповувати квартири у Києві?

Ріелтори прогнозують зростання операцій з купівлі квартир у Києві громадянами Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні журналістам висловила генеральний директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА.

За її словами, така тенденція, яка спостерігалася у другому кварталі п.р., пояснюється інтересом російського бізнесу розвивати проекти в Україні.

Як сказала Г.МЕЛЬНИКОВА, сьогодні попитом фізичних і юридичних осіб Росії користуються квартири в Києві і будинки у Києві вартістю від 350 тис. дол. і площею від 200 кв. м, вони купують житло для проживання і здачі в оренду.

Також російські компанії купують приміщення у столиці під офіси в жилому і нежилому фонді.

Гендиректор агентства відзначила, що серед покупців елітного житла у столиці (вартістю від 300 тис. дол.) – перші особи великих промислових компаній (нафтогазова промисловість, важка промисловість, металургія) із Запорізької і Донецької областей, політична еліта, держслужбовці, топ-менеджери великих торгових підприємств, «золота» молодь з регіонів, творча еліта, а також іноземці, які купують житло (у тому числі і будинки) вартістю від 500 тис. дол.

За даними Г.МЕЛЬНИКОВОЇ, у другому кварталі п.р. у сегменті житла вартістю від 300 тис. дол. мали попит 3-6-кімнатні видові квартири, площею 97-300 кв. м, в центрі столиці і на Оболонській набережній, вартістю 2,8-9 тис. дол./кв. м.

Вона також відзначила, що частка продажу елітного житла у другому кварталі п.р. становила 7,4% загального обсягу продажу житла, що у два рази вище за показники першого кварталу п.р.