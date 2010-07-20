У курортній зоні Бердянська люди три доби сиділи без питної води

Курортна зона Бердянська три доби залишалася без питної води.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, "з 16 по 19 липня в Бердянську було відключено водопостачання дніпровською водою. Таке рішення самостійно прийняло керівництво ТОВ "Чиста вода - Бердянськ" (підприємство-концесіонер, що забезпечує водопостачанням Бердянськ і його курортні зони - УНІАН). Мережа міського водоканалу технічно не була готова до таких змін, через що сталося кілька аварій, які співробітники ТОВ "Чиста вода - Бердянськ" оперативно усунути не змогли. Як наслідок - Бердянська коса у розпал курортного сезону залишилася взагалі без питної води".

У самому Бердянську, за даними ОДА, водопостачання здійснювалося з річки Берда з перебоями. Інформацію про це підтверджує і прес-служба Бердянської мерії.

"У минулі вихідні в місті були зафіксовані неодноразові аварії у зв`язку з поривом водоводу. За повідомленням виконуючого обов`язки директора ТОВ "Чиста вода", було виконано кілька ремонтів на водоводах, що живлять мікрорайони 8 Березня і АКЗ, а також на водоводі В1. Аварії доводилося усувати із зупинкою водоводу. Але вже в неділю, 18 липня, виникла загроза, що Бердянськ у розпал курортного сезону може залишитися без води. О 17.30 на насосній станції першого підйому сталася серйозна аварія, що спричинило зупинку подачі води з Бердовського водосховища до міста", - повідомили у прес-службі Бердянської мерії.

Уникнути НП, за даними прес-служби Бердянської мерії, вдалося лише завдяки організованій у терміновому порядку "телефонної наради між Бердянськом, Запоріжжям і Києвом", під час якої було ухвалено рішення про подачу на Бердянськ води Запорізьким КП "Облводоканал".

У прес-службі мерії також відзначили, що причиною виникнення проблем з водопостачанням Бердянська стало саме рішення КП "Облводоканал", відповідно до якого подача води на ТОВ "Чиста вода - Бердянськ", а, отже, на місто і курортну зону, була обмежена до 20% добової норми через заборгованість концесіонера перед КП "Облводоканал". (За даними Запорізької ОДА, заборгованість ТОВ "Чиста вода - Бердянськ" перед водоканалом становить 11,3 млн. грн. – УНІАН.)

"ТОВ "Чиста вода" надала гарантії 100% оплати поточної заборгованості й визначила механізми її погашення. Дніпровська вода надійшла до міста. Зараз Бердянськ на 100% з дніпровською водою. Проте ще продовжують надходити дзвінки від городян. Це пов`язано з тим, що ще не всі мікрорайони міста вийшли на резерв водоспоживання", - повідомили у прес-службі Бердянської мерії, зазначивши "цю проблему буде вирішено впродовж кількох годин".