У справі про вибух в Луганській лікарні звинувачують головлікаря

Прокуратура Луганської області висунула остаточне звинувачення у кримінальній справі про вибух у Луганській міській лікарні №7, який стався 18 січня цього року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури в Луганській області.

Зокрема, до кримінальної відповідальності притягуються головний лікар лікарні, заступник головного лікаря по господарській частині й начальник відділу з охорони праці. Їм інкримінуються ст. 271 ч.2 (порушення вимог законодавства про охорону праці, яке спричинило загибель людей) і ст.367 ч.2 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки). Ці статті передбачають відповідальність до 7 років позбавлення волі.

Довідка УНІАН. 18 січня в Луганській лікарні №7 у лікарняному корпусі стався вибух кисневих балонів, внаслідок якого було зруйновано будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверхи. В епіцентрі вибуху перебували 22 людини, 16 із них загинули.