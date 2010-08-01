Творці Ан-70 скаржаться, що Росія й Україна дають мало грошей

Україна і Росія недостатньо фінансують роботи зі створення середнього військово-транспортного літака Ан-70.

Про це учора заявив голова ради директорів ВАТ «Мотор Січ» В`ячеслав БОГУСЛАЄВ, повідомляє «Радіо Свобода».

За його словами, Україна та Росія фінансують створення літака Ан-70, але поки що в менших, ніж передбачалося, обсягах.

«За Ан-70 надходить фінансування з Міноборони Росії та бюджету України. Ми отримуємо замовлення, але фінансування невелике, не таке, яке ми хотіли б і на яке ми розраховували», – сказав він.

При цьому В.БОГУСЛАЄВ висловив думку, що наступного року ситуація з фінансуванням проекту виправиться.

«Сьогодні велика військова делегація прилітає з Росії до Києва. Вже відбуваються організаційні заходи, надходять фінансові потоки. І, звісно, Ан-70 буде взято на озброєння Міноборони Російської Федерації і України», – зазначив В.БОГУСЛАЄВ.

Водночас він не зміг сказати, коли відбудуться поставки першого Ан-70.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня командувач військово-транспортної авіації Росії генерал-лейтенант Віктор КАЧАЛКІН заявив, що РФ до 2014 року одержить першу партію літаків Ан-70.

Раніше, 30 травня, керівник Об`єднаної авіаційної корпорації (ОАК) РФ Олексій ФЕДОРОВ в інтерв`ю УНІАН повідомив, що оформлених рішень щодо Ан-70 з боку Міноборони Росії поки що немає.

«Він (проект Ан-70 – УНІАН) наближається до закінчення дослідно-конструкторських робіт і випробувань. Після їх закінчення, коли стануть остаточно зрозумілими характеристики літака, своє ставлення до нього сформують і ВПС РФ, й інші замовники. За нашими даними, поки що ВПС РФ підтверджують свій інтерес, але офіційно оформлених рішень щодо літаку на даний момент немає», - сказав О.ФЕДОРОВ.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодами Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 роках. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів у доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з`явилися повідомлення про те, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол відновлення робіт між РФ і Україною з проектуванню і виготовлення літака Ан-70 було підписано в серпні 2009 року під час авіасалону МАКС-2009. У жовтні було укладено додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн. рублів для завершення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, у бюджеті Росії передбачено близько 500 млн. рублів.

Головними замовниками літака є Міністерства оборони Росії й України.