Вибух у Новобогданівці: постраждав чоловік

У селі Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області в результаті вибуху боєприпасу постраждав 44-річний чоловік.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства з надзвичайних ситуаціях в Запорізькій області,

"16 серпня близько 11.00 ранку від медпрацівників центральної районної лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію до хірургічного відділення 44-річного чоловіка. Медики встановили, що постраждалий має проникаюче поранення живота, осколкове поранення стегон і термічні опіки спини II-III ступеня", - повідомили у МНС.

На даний момент встановлено, що поранення чоловік отримав у результаті вибуху боєприпасу, причому вибух був настільки потужним, що у будинку вилетіли шибки.

"Під час операції лікарі витягнули з тіла чоловіка металеві частини слюсарного інструменту. Ймовірно, це були лещата, в яких і знаходився боєприпас. Очевидно, чоловік проводив демонтажні роботи вибухонебезпечного предмету і він здетонував", - повідомили в МНС.

Зараз постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні у тяжкому стані. За фактом події співробітники Мелітопольського райвідділу УМВС ведуть слідство.