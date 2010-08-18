Севастопольську міліцію переведено на посилений варіант несення служби

В УМВС України в місті Севастополі з метою мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов`язаних з пожежною небезпекою, організована цілодобова робота оперативного штабу, посилено патрульні наряди. Щодня в патрулюванні беруть участь 130 працівників міліції та 21 військовослужбовець Внутрішніх військ МВС. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС.

Крім того, за інформацією ВЗГ, міліціонерами спільно зі співробітниками природоохоронної прокуратури, МНС, екологічної інспекції та працівниками лісгоспу здійснено 30 спеціальних рейдів з виявлення і притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, які порушили протипожежну безпеку. Під час перевірок за порушення або невиконання встановлених правил пожежної безпеки, порушення правил безпеки в лісах, невиконання вимог дорожнього знаку щодо заборони в`їзду в лісопаркові зони і лісові масиви, інші правопорушення складено 431 адміністративний протокол.

За даними УМВС, у Севастопольському регіоні вже зафіксовано 31 пожежу трави і кущів загальною площею 3,7 гектарів. Постраждалих під час пожеж немає.