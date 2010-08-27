Кабмін дозволив КМДА розрахуватися за газ векселями

Кабінет міністрів України узгодив пропозицію Київської міської державної адміністрації про видачу векселів у рамках бюджетного асигнування на 2010 рік для погашення заборгованості столичного бюджету з відшкодування різниці між тарифами на теплову енергію та її собівартістю.

Це передбачено урядовою постановою від 18 серпня 2010 року №721 «Про проведення вексельних розрахунків з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію», розміщеною на офіційному сайті Кабміну.

Крім того, цією постановою уряд затвердив порядок видачі в 2010 році органами місцевого самоврядування Києва векселів, їх обігу і погашення.

Даний порядок визначає механізм видачі простих векселів для оформлення зобов`язань бюджету м. Києва, які виникли у зв`язку з різницею у фактичній вартості теплової енергії, що вироблялася, транспортувалася і поставлялася населенню, підприємствам, установам і організаціям, а також їх обіг і погашення.

Передбачається, що на суму, яка підлягає сплаті, щомісячно нараховуються відсотки у розмірі облікової ставки Національного банку, до яких додаються 5% річних. Відсотки нараховуються з дати обліку векселів банком.

Перелік підприємств, зобов`язання перед якими оформляються векселями, визначається Київською міською радою.

Термін платежу за векселями, який вноситься щомісячно рівними частинами, — встановлена дата, але не раніше 1 жовтня в 2011 роки і не пізніше 1 червня 2013 року.

Векселі реалізуються на бездисконтній основі.

Кошти, одержані від реалізації векселів, перераховуються не пізніше наступного дня після їх отримання для погашення заборгованості перед НАК “Нафтогаз України” за спожитий природний газ.

Погашення векселів здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДК «Газ України», на 14 серпня ц.р. борг столичної енергокомпанії «Київенерго» за газ перевищує 1,94 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 році – 55%).