Президент Росії привітав Одеський драматичний театр

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав колектив Одеського академічного російського драматичного театру з 135-річчям.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кремля, глава держави особливо акцентував на дбайливому ставленні колективу театру до російської мови і літератури, «до нашої спільної історії».

«У вашому творчому колективі завжди наслідували кращі традиції театрального мистецтва. Вистави вашого театру незмінно ставали подією в культурному житті України, користувалися успіхом далеко за її межами», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, і сьогодні багатий репертуар Одеського драмтеатру – від класичної драматургії до новаторських вистав – затребуваний широкою глядацькою аудиторією.

«Ви берете активну участь в міжнародних проектах. Один з них – це фестиваль «Зустрічі в Одесі». Об`єднуючи російські театри України та інших держав, він допомагає режисерам і артистам розкрити свій творчий потенціал, обмінятися досвідом і новими ідеями”, - зазначив Президент Росії.

Д.МЕДВЕДЄВ побажав колективу театру натхнення, успіхів і всього найкращого.