Держслужба не повинна мати привилеїв на ринку охоронних послуг

Кабінет міністрів України через корупційні ризики відмовився від намірів розширити перелік підприємств і організацій, які підлягають обов`язковій охороні виключно підрозділами Державної служби охорони.

Як повідомили УНІАН у Бюро з питань антикорупційної політики, таке рішення було ухвалене за наслідками антикорупційної експертизи.

Згідно з експертизою, розширення переліку об`єктів, що охороняються ДСО, "призвело б до більш значних витрат з бюджету, а також встановлення привілейованого становища для Державної служби охорони на ринку діяльності охоронних організацій".

"За наслідками антикорупційної експертизи проекту акту Кабінет міністрів доручив МВС та іншим зацікавленими органами переглянути перелік таких об`єктів, істотно його скоротити і визначити реальні потреби в охороні тільки об`єктів підвищеної небезпеки і необхідних для забезпечення національної безпеки і суспільних інтересів", - сказав директор Бюро з питань антикорупційної політики Руслан РЯБОШАПКА.

За його словами, даний перелік об`єктів буде скорочено, конкретизовано і обґрунтовано. "Ці кроки сприятимуть розвитку конкурентного середовища на ринку охоронних послуг, прозорості державного управління та істотному зменшенню використання бюджетних коштів", - вважає директор Бюро.