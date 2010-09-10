Фонд Олени Франчук змінив прізвище

У зв`язку зі зміною прізвища засновниці Фонд Олени Франчук «АНТИСНІД» носитиме назву Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД».

Про це йдеться у переданому УНІАН та розміщеному на власному сайті повідомленні Фонду.

Як повідомлялося, О.ФРАНЧУК у 2003 році заснувала фонд «АНТИСНІД» - першу і єдину в Україні благодійну організацію з боротьби з епідемією СНІДу, яка працює за рахунок приватних коштів.