Фонд Олени Франчук змінив прізвище
19:41, 10 вересня 2010Суспільство
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Слідом за засновницею
У зв`язку зі зміною прізвища засновниці Фонд Олени Франчук «АНТИСНІД» носитиме назву Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД».
Про це йдеться у переданому УНІАН та розміщеному на власному сайті повідомленні Фонду.
Як повідомлялося, О.ФРАНЧУК у 2003 році заснувала фонд «АНТИСНІД» - першу і єдину в Україні благодійну організацію з боротьби з епідемією СНІДу, яка працює за рахунок приватних коштів.
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