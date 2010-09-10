Майстер виробничого навчання вкрала стипендії своїх учнів-сиріт

Майстра виробничого навчання одного з навчально-виховних закладів Миколаєва звинувачують у тому, що вона вкрала стипендії у своїх учнів-сиріт.

Про цей факт кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зі зв`язків із громадськістю УМВС України в Миколаївській області Катерина ГРИЦАЙ.

Студенти одержують стипендії за банківськими картками на рахунки. У 2009 році підлітки здали свої картки в бухгалтерію для обміну, оскільки термін їх дії закінчився. Після обміну майстер виробничого навчання, як керівник навчальної групи, одержала їх назад, у тому числі й картки двох дітей-сиріт - хлопця і дівчини. Хлопцю жінка картку не повернула. Легко дізнавшись код, вона стала розпоряджатися нею. З жовтня по грудень 2009 року шахрайка зняла з рахунку учня більш як 5 тис. грн., розповіла К.ГРИЦАЙ.

Дівчину ж майстер налякала, сказавши, що у тієї є борг зі сплати грошових коштів ліцею. Учениця покірливо віддала викладачці картку, вказавши також її код. Грошима з картки дівчини майстер користувалася практично весь навчальний рік – з серпня по травень, привласнивши таким чином більш як 3 тис. грн.

Проти шахрайки порушено кримінальну справу.

Як виявилось, цей злочин був не єдиним правопорушенням у цьому навчальному закладі. На даний час співробітники міліції з`ясовують, чи причетні до подібних злочинних дій інші викладачі, сказала К.ГРИЦАЙ.