Світовий банк перевірив як опановує нову техніку українська податкова

Фахівці місії Світового банку з 13 по 17 вересня зустрічались з фахівцями ДПА України та оцінювали заходи і впровадження проекту проекту “Програма модернізації державної податкової служби України”.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державної податкової адміністрації України, зокрема, обговорювались організаційні питання щодо впровадження інформаційних систем підтримки прийняття управлінських рішень – створення систем „Управління документами” та „Податковий блок”.

Про результати реалізації проекту „Модернізація державної податкової служби” йшлося під час зустрічі першого заступника голови ДПА України Віталія ЗАХАРЧЕНКА з керівником проекту “Програма модернізації державної податкової служби України” з боку Світового банку Мунавером Султаном Кваджею 17 вересня. На зустрічі також були присутні заступник голови ДПА України Олександр КОТЬКАЛО, керівники структурних підрозділів ДПА України, представники Світового банку.

„Модернізація податкової служби покликана наблизити українську податкову систему до світових стандартів. Як відомо, базовими принципами світової практики є безконтактність стосунків платників податків з податковими органами. Наше першочергове завдання – осучаснення податкової системи, оптимізація та вдосконалення структури, покращення адміністрування податків”, – наголосив В.ЗАХАРЧЕНКО.

За словами О.КОТЬКАЛО, керівництво ДПА України модернізацію державної податкової служби вважає пріоритетним завданням та спрямовує зусилля на успішну реалізацію проекту в обумовлені терміни.

Керівник проекту “Програма модернізації державної податкової служби України” Мунавер Султан Кваджа наголосив, що завдяки впровадженню проекту модернізації державної податкової служби вдалося досягти прогресу в частині запровадження ризикоорієнтованої системи перевірок, електронної звітності, налагодження роботи контакт-центру ДПС.

За його словами, шляхом модернізації податкових служб йдуть усі провідні світові економіки, зменшуючи таким чином можливість контакту податківця з платником податків та запроваджуючи центри обробки даних, тощо.