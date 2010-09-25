Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заперечує, що звільнений нещодавно голова Держкомзему Олег КУЛІНІЧ був призначений за квотою Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції у Харкові, коментуючи звільнення О.КУЛІНІЧА.

"Я не сприймаю цих розмов про квоти. Такої квоти не було", - сказав спікер.

Також він заявив, що новопризначений голова Держкомзему Ігор ЛИСЕНКО "не є політичним висуванцем".

При цьому голова ВР висловив переконання, що людям, які працюють у сфері земельних відносин "потрібно жити за склом", оскільки до земельних питань прикута особлива увага громадськості. "Вони мають розуміти, що за будь-яких дій буде багато звинувачень", - вважає В.ЛИТВИН.

Він також підкреслив, що "сьогодні, як ніколи, потрібно керуватися нормами закону". "Бо ми живемо у демократичних умовах. І те, що сьогодні сприймається як нормальне рішення, завтра може бути розцінено як порушення закону. Я часто говорю про це депутатам, коли вони просять мене розглянути питання, що суперечить нормам Регламенту. Я кажу: сьогодні – це так, а завтра може бути стаття за перевищення службових повноважень", – заявив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Кабмін звільнив О.КУЛІНІЧА з посади голови Державного комітету із земельних ресурсів і призначив новим головою Держкомзему І.ЛИСЕНКА, який до цього призначення очолював Головне управління Держкомзему в Одеській області.

О.КУЛІНІЧ був призначений головою Державного комітету із земельних ресурсів у грудні 2008 року.