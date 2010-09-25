Людям, які працюють у сфері земельних відносин, "потрібно жити за склом"
Литвин заперечує наявність квот
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заперечує, що звільнений нещодавно голова Держкомзему Олег КУЛІНІЧ був призначений за квотою Блоку Литвина.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції у Харкові, коментуючи звільнення О.КУЛІНІЧА.
"Я не сприймаю цих розмов про квоти. Такої квоти не було", - сказав спікер.
Також він заявив, що новопризначений голова Держкомзему Ігор ЛИСЕНКО "не є політичним висуванцем".
При цьому голова ВР висловив переконання, що людям, які працюють у сфері земельних відносин "потрібно жити за склом", оскільки до земельних питань прикута особлива увага громадськості. "Вони мають розуміти, що за будь-яких дій буде багато звинувачень", - вважає В.ЛИТВИН.
Він також підкреслив, що "сьогодні, як ніколи, потрібно керуватися нормами закону". "Бо ми живемо у демократичних умовах. І те, що сьогодні сприймається як нормальне рішення, завтра може бути розцінено як порушення закону. Я часто говорю про це депутатам, коли вони просять мене розглянути питання, що суперечить нормам Регламенту. Я кажу: сьогодні – це так, а завтра може бути стаття за перевищення службових повноважень", – заявив голова ВР.
Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Кабмін звільнив О.КУЛІНІЧА з посади голови Державного комітету із земельних ресурсів і призначив новим головою Держкомзему І.ЛИСЕНКА, який до цього призначення очолював Головне управління Держкомзему в Одеській області.
О.КУЛІНІЧ був призначений головою Державного комітету із земельних ресурсів у грудні 2008 року.