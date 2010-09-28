Києву призначили нову медичну начальницю замість затриманої

З 28 вересня 2010 року начальником Головного управління охорони здоров’я м. Києва призначено Раїсу МОІСЕЄНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сьогодні перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ представив нового начальника співробітникам апарату мерії.

Він поінформував, що Р.МОІСЕЄНКО призначена на посаду за результатами проведеного конкурсу. Конкурсна комісія одноголосно обрала Р.МОІСЕЄНКО, розглянувши документи 10 кандидатів.

“Я впевнений, що ця людина, фахівець і знавець своєї справи, активно сприятиме розвитку і реформуванню галузі, запровадить нові підходи у роботі та ще міцніше об’єднає колектив», – зазначив О.ПОПОВ.

Він привітав Р.МОІСЕЄНКО з призначенням на посаду та наголосив на тому, що галузь повинна розвиватись і рухатись вперед, адже охорона здоров’я – пріоритетний напрямок, до фінансування якого будуть залучені кошти міського і державного бюджету, а також спонсорські кошти.

«Ми визначили низку пріоритетних напрямків реформування та розвитку галузі, зокрема, це запровадження та розвиток первинної медико-санітарної допомоги, а також реалізація проекту із створення муніципальних лікарняних кас. Крім того, сьогодні перед нами стоїть завдання максимально підготувати медичну службу міста до проведення Євро-2012», – додав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня стало відомо, що віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО підписав доручення, метою якого є проведення комплексної перевірки системи управління та фінансування галузі охорони здоров’я Києва.

28 липня ЗМІ повідомили, що київська міліція затримала начальника Управління охорони здоров’я та медзабезпечення КМДА Людмилу КАЧУРОВУ за підозрою у зловживанні бюджетними коштами в сумі 1,5 млн. грн.

29 червня О.ПОПОВ доручив провести конкурси на заміщення посади начальника Головного управління з охорони здоров’я.