З поїзда Москва – Кишинів зняли 415 кг контрабандного делікатесу

Під час проведення спільних оперативних заходів працівники СБУ та митники виявили та вилучили у потязі “Москва – Кишинів” 415 кг червоної ікри вартістю близько 200 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, ікру намагалися незаконно ввезти до нашої держави дві громадянки України. Банки з ікрою вони заховали серед білизни на верхніх полицях плацкартного вагона.

Складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ст. 352 Митного кодексу України. Ікру вилучено на склад митниці до рішення суду.