Скільки коштує приставити відеокамеру до кожного митника?

Державна митна служба України має намір у першому півріччі 2011 року реалізувати перший етап упровадження систем відеоспостереження в пунктах пропуску.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови Держмитслужби Сергій СЬОМКА.

За його словами, вартість проекту поки не розраховувалася. «Сподіватимемося на закладання таких витрат на 2011 рік. Я думаю, що перший етап протягом першого півріччя 2011 року ми зробимо. Тим паче, що в окремих пунктах пропуску у нас вже встановлені системи спостереження, але їх треба інтегрувати в загальновідомчу мережу з можливістю її застосування для контролю», – відзначив С.СЬОМКА.

Норма про введення відеоспостереження в місцях митного оформлення закладена в концепції реформування Держмитслужби. Це об`ємна за вартістю робота, яку митники мають намір здійснювати поетапно, починаючи з найбільших пунктів пропуску, зазначив С.СЬОМКА.

«Це (введення відеоспостереження – УНІАН) потребує модернізації оптико-волоконних каналів, тому що передача відеосигналів є великою за обсягом», – підкреслив він.

При цьому С.СЬОМКА навів приклад роботи відеосистем в Угорщині, де в 70% випадків звинувачень митників у неправомірних діях визначити об`єктивну картину дозволяє саме система відеоспостереження.