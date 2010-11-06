На Римському кінофестивалі перемогла чорна комедія

Чорна комедія про евтаназію "Убий мене, прошу" (Kill Me Please) бельгійського режисера Оліаса Барко одержала головний приз Римського кінофестивалю, повідомляє сайт фестивалю.

Події картини відбуваються в клініці, де самогубство розглядають як звичайну медичну процедуру. За словами актора-транссексуала, який зіграв одного з пацієнтів, картина створена для розваги, але водночас порушує етичні й політичні питання. Основою для сценарію стала робота швейцарського центру евтаназії Dignitas, що відкрився 1998 року.

Великий приз журі дістався данській картині "Haevnen" ("У кращому світі"), яку зняла режисер Сюзанн Бієр. Фільм розповідає про лікаря, який повернувся додому до тихого данського містечка після відрядження до Судану. Суданська влада розцінила фільм як антиісламський, проте на Римському кінофестивалі він одержав також приз глядацьких симпатій, зазначає Лента.ру.

Приз за кращу жіночу роль одержали всі актриси, які зіграли в мексиканському фільмі "Las Buenas Hierbas" ("Цілющі трави"), а кращим актором був визнаний італієць Тоні Сервілло за роль у картині "Una Vita Tranquilla" ("Спокійне життя").

Спецприз дістався німецько-австрійсько-естонському фільмові "Poll".

Спеціальну нагороду італійського президента за гуманізм і підтримку загальнолюдських цінностей одержав "Dog Sweat" ("Собачий піт") іранця Хоссейна Кешаварза.