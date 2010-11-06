До парламенту Криму пройшли 6 партій

Представники шести партій пройшли до Верховної Ради Криму із 37 політичних сил, що брали участь у виборах 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать постанови і протокол виборчої комісії Криму, обнародувані сьогодні на її офіційному сайті.

Зокрема, на виборах до ВР Криму перемогли Партія регіонів, Комуністична партія, Народний рух України, "Союз", "Російська єдність" і "Сильна Україна".

ПР одержала у кримському парламенті 80 депутатських місць зі 100 (48 мандатів дісталися їй за мажоритарною системою і 32 - за партійними списками), «Союз» одержав 5 місць (2 мандати за мажоритарною і 3 за партійними списками), КПУ і Руху також дісталося по 5 місць, «Російська єдність» матиме 3 місця, «Сильна Україна» - 2.

У виборах в Криму взяли участь майже 730 тис. із 1 млн. 522 тис. виборців. Близько 21,8 тис. бюлетенів визнано недійсними.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму нового, шостого, скликання на першому засіданні 16 листопада обере голів уряду і парламенту автономної республіки.