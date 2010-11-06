Хмельницькій обласній ТВК залишилось прийняти документацію із 4 районів
19:08, 06 листопада 2010Суспільство
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Повідомила заступник голови комісії
Хмельницька обласна територіальна виборча комісія сьогодні очікує прийняти виборчу документацію з 4 районів.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник голови ТВК Людмила ГУЛАВСЬКА.
“Чекаємо на документацію з Кам’янець-Подільського та Хмельницького районів, Нетішина і Хмельницького. Після цього й оприлюднимо офіційні результати виборів”, - сказала вона.
Л.ГУЛАВСЬКА додала, що впродовж учорашнього дня обласна ТВК одержала виборчі документи з 12 районів, у тому числі трьох міст обласного значення: Славути, Шепетівки і Старокостянтинова.
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