Правоохоронці затримали високопосадову чиновницю?

Правоохоронні органи затримали начальника Державної інспекції по контролю за цінами Тетяну Рудь.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

За їх інформацією, затримання відбулося в середу.

Тетяна Рудь була призначена на посаду начальника Державної інспекції по контролю за цінами розпорядженням уряду Миколи Азарова від 31 березня 2010 року.

До цього інспекцію очолювала Наталія Немодрук, яка ставала об`єктом викривальних публікацій "Української правди".