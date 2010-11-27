Фінансово-промислова група "Сістем Кепітал Менеджмент" (СКМ) планує сконцентрувати 100% акцій Київського ЦУМу. Про це в інтерв`ю тижневику "Фокус" заявив генеральний директор СКМ Олег ПОПОВ.

"Спочатку ми вели переговори з Валерієм МАЗУРОМ (співвласник київського ЦУМу) про партнерство, проте, врешті-решт, домовилися про те, що викупимо 100% акцій", - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, документи в Антимонопольний комітет України на отримання дозволу на концентрацію вже подано.

О.ПОПОВ також відзначив, що "це дуже цікава інвестиція для нашого напряму нерухомості, і фахівці працюють над визначенням майбутнього формату ЦУМу".

Довідка УНІАН. ВАТ «Київський центральний універмаг» створено в 1996 році, спеціалізується на роздрібній торгівлі.

На сьогодні СКМ є власником 23% акцій Київського ЦУМу.