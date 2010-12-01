Міліція розшукала викрадену в травні київську студентку

Міліція розшукала і повернула батькам викрадену в травні цього року студентку Київського інституту міжнародних відносин Ірину ЛАЗАРЕНКО.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ.

За його словами, цього вдалося досягти в результаті комплексу слідчо-оперативних заходів правоохоронців.

При цьому Д.АНДРЕЄВ додав, що Головне слідче управлінням МВС України продовжує розслідувати кримінальну справу за фактом незаконного викрадення студентки. Зокрема, зараз встановлюється повне коло осіб, причетних до скоєння цього резонансного злочину. Робота з розкриття триває, додав він.

Д.АНДРЕЄВ нагадав, що слідчо-оперативною групою, яка створена у цій справі, відпрацьовувалося кілька версій споєння викрадення, в тому числі і з метою вбивства.

Як повідомляв УНІАН, студентку Київського інституту міжнародних відносин І.ЛАЗАРЕНКО 28 травня викрали невідомі біля будівлі інституту.

Її батько Сергій ЛАЗАРЕНКО до 2005 року був заступником голови Фонду державного майна України, у 2000-2002 рр. керував регіональним відділенням ФДМУ по Донецькій області, а нині працює у Міністерстві вугільної промисловості.