Толстоухов: в уряді будуть кадрові зміни та скорочення

Міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОСТОУХОВ прогнозує, що найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни та скорочення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ТОСТОУХОВ сказав на брифінгу у Вінницькій обласній раді.

"Чи будуть кадрові зміни? Я думаю, що їх слід чекати у зв’язку із адміністративною реформою, яка розпочнеться найближчим часом", - зазначив він.

А.ТОСТОУХОВ не зміг вказати точні терміни цих змін, але вважає, що вони відбудуться ще до кінця поточного року.

"Я не можу сказати коли, але бюджет наступного року має врахувати в собі елементи адміністративної реформи, тобто скорочення міністерств, відомств, кількості державних службовців. Тому це потрібно робити до початку нового бюджетного року", - зазначив він.

За словами А.ТОЛСТОУХОВА, кількість міністерств може бути скорочена з 20 до 12, залежно від того, наскільки радикальними будуть кроки із запровадження адмінреформи.

Окрім того, А.ТОСТОУХОВ прогнозує суттєве скорочення чисельності працівників Секретаріату Кабміну.

"Коли я вчетверте прийшов працювати в уряд, то чисельність працівників Секретаріату Кабінету міністрів була 1252 одиниці. На 31 грудня мені поставили чітке завдання – 1000 одиниць. Але це ще не кінець – у зв’язку із тим, що буде зміна в системі органів центральної виконавчої влади, я думаю, що оптимальна чисельність працівників Секретаріату уряду складатиме 750-800 осіб", - зазначив він.